Сергей Бабкин пережил первую операцию на глазах

Жена артиста сообщила, как все прошло

Украинскому музыканту Сергею Бабкину, который на днях вылетел в Вену, чтобы вылечить глаза, сделали первую операцию.

Об этом в сторис своей страницы в Instagram сообщила жена артиста Снежана Бабкина. Она получила много сообщений о том, как чувствует себя певец и как в целом все прошло. Чтобы ответить всем сразу Снежана поделилась скрином переписки с мужем.

В посте Бабкина сообщила, что операцию сделали и она прошла успешно. Кроме того, на скрине видно и самого Сергея после операции — он изображен в темных очках.

Отметим, что пока Сергею Бабкину сделали операцию только на одном глазу. Для хирургического вмешательства на втором музыканту через три недели придется вернуться в Вену.

«Операция возможна на одном глазу. Сначала делаем одну, потом вы улетаете. Через две-три недели снова прилетаете, мы смотрим, как ведет себя твой организм и делаем вторую операцию. После чего мы смотрим, ушла жидкость и есть такая возможность, что сетчатка без оперативного вмешательства может улечься, то есть прирости», - передала слова хирурга Снежана Бабкина.

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