Истерика в сети: у талисмана сборной России из попы торчит березка



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Пользователи социальных сетей активно обсуждают извращенный талисман сборной РФ на Европейских играх - 2019

Талисман сборной России на Европейских играх в Минске, вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Один из болельщиков российской команды решил заснять на память разноцветное создание, напоминающего кота, и показал его с разных ракурсов. Пользователи обратили внимание на вид сзади.

ВНИМАНИЕ! АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!

В ебанарии без изменений pic.twitter.com/yFVoMdfmXJ — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 28 июня 2019 г.

«Наркоманы, колобку в задницу з ветку берези вставили. Живодеры», - пишут юзеры.

Напомним, Европейский игры в Минске проходят с 21 по 30 июня проходят в Минске.

Джерело: Обозреватель