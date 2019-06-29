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    Курьез

    Истерика в сети: у талисмана сборной России из попы торчит березка

    • Розсилка
    Истерика в сети: у талисмана сборной России из попы торчит березка

    Пользователи социальных сетей активно обсуждают извращенный талисман сборной РФ на Европейских играх - 2019

    Талисман сборной России на Европейских играх в Минске, вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

    Один из болельщиков российской команды решил заснять на память разноцветное создание, напоминающего кота, и показал его с разных ракурсов. Пользователи обратили внимание на вид сзади.

    ВНИМАНИЕ! АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!

    «Наркоманы, колобку в задницу з ветку берези вставили. Живодеры», - пишут юзеры.

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    Истерика в сети: у талисмана сборной России из попы торчит березка
    Истерика в сети: у талисмана сборной России из попы торчит березка
    Истерика в сети: у талисмана сборной России из попы торчит березка
    Истерика в сети: у талисмана сборной России из попы торчит березка

    Напомним, Европейский игры в Минске проходят с 21 по 30 июня проходят в Минске. 

     Также смотрите: Миг триумфа. 18 золотых легкоатлетов исполняют гимн Украины в Минске

    Джерело: Обозреватель

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