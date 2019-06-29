Истерика в сети: у талисмана сборной России из попы торчит березка
Пользователи социальных сетей активно обсуждают извращенный талисман сборной РФ на Европейских играх - 2019
Талисман сборной России на Европейских играх в Минске, вызвал бурную реакцию в социальных сетях.
Один из болельщиков российской команды решил заснять на память разноцветное создание, напоминающего кота, и показал его с разных ракурсов. Пользователи обратили внимание на вид сзади.
ВНИМАНИЕ! АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!
В ебанарии без изменений pic.twitter.com/yFVoMdfmXJ— Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 28 июня 2019 г.
«Наркоманы, колобку в задницу з ветку берези вставили. Живодеры», - пишут юзеры.
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Напомним, Европейский игры в Минске проходят с 21 по 30 июня проходят в Минске.
Джерело: Обозреватель