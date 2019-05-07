К мертвым с небес: на кладбище в Черкасской области семья прилетела на вертолете
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Розсилка
Вертолет сел возле сельского кладбища
В селе Гречкивка Смилянского района Черкасской области в поминальное воскресенье, когда большинство жителей пришли к могилам своих усопших родственников на сельском кладбище, возле территории кладбища приземлился вертолет, сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, с вертолета вышли двое мужчин, компанию им составила пожилая женщина.
Сейчас местные жители активно распространяют фотографии вертолета в социальных сетях. По сообщению автора одной из публикаций: водитель вертолета сообщил, что заказчиком был не политик.