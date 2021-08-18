Как домашние питомцы ухитряются поместиться в любом месте. Курьезные фото

Уютно они устроились, ничего не скажешь

Владельцы всякого домашнего зверья хорошо знают это чувство разочарования, когда тратишь время и деньги, покупаешь хорошую лежанку или игрушку, а твой питомец ее игнорирует. Зато грязная тряпка ему милее всего на свете!

И вообще, ничего ты не понимаешь в наших потребностях, человек! Да и откуда тебе это понять, если ты не умеешь даже клубочком свернуться, чтобы лапки не мерзли?

«Идеально место для качественного сна», «Специальный пушистый “мяч” котику пришелся по душе», «Пробует новые позы для сна», «Ну в таком месте было бы странно не встретит котика», «Если собаки хотят гулять, они гарантировано донесут эту информацию до тебя», «Ему там уютно, среди важной документации. Еще бы!», «На ручки щеночка не берут, вредины. Так мы хоть на ножках посидим!», - комиентируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».