Как поймать котика в нехитрую ловушку, ничего не делая. Подборка курьезных фото

Фильтр для воды — еще один оригинальный способ поймать кота

Какими бы хитрыми и коварными не были кошки, человек все равно смышленее. И знает, в частности, их слабые места, признаться в чем сами себе кошки стесняются. А знание – это сила, способ достичь победы малой кровью или вообще без нее.

Например, как изловить котика с минимальными затратами сил и средств. Достаточно просто поставить на пол коробку. И это далеко не единственный способ.

«Ловушку лишь немного приоткрыли, а он уже тут как тут», «Такая корзинка просто не могла быть долго без хозяина», «Оба попались в ловушку», «Фильтр для воды — еще один оригинальный способ поймать кота», «Бумажный пакет всегда срабатывает с этим парнем», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.