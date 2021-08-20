Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото

Отдых стал выглядеть иначе

Дети — одна из самых больших радостей в жизни. Однако появление на свет маленьких кричащих (по первости очень много кричащих) малышей вносит коррективы в размеренную жизнь любого человека.

Мамы и папы из нашего материала на собственном примере узнали, что жизнь с рождением ребенка делится на «до» и «после». Они создали забавные и яркие коллажи, которые идеально демонстрируют произошедшие с ними изменения.

«Тут и комментарии не нужны», «Со скоростью пришлось завязать», «От организованности и полного контроля за своей жизнью до “а какой сегодня день недели”. А ведь прошло всего несколько месяцев», «До и после рождения детей»», «Мне нечего добавить», «Отдых стал выглядеть иначе», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.