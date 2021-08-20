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    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото

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    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото

    Отдых стал выглядеть иначе

    Дети — одна из самых больших радостей в жизни. Однако появление на свет маленьких кричащих (по первости очень много кричащих) малышей вносит коррективы в размеренную жизнь любого человека.

    Мамы и папы из нашего материала на собственном примере узнали, что жизнь с рождением ребенка делится на «до» и «после». Они создали забавные и яркие коллажи, которые идеально демонстрируют произошедшие с ними изменения.

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    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото
    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото

    «Тут и комментарии не нужны», «Со скоростью пришлось завязать», «От организованности и полного контроля за своей жизнью до “а какой сегодня день недели”. А ведь прошло всего несколько месяцев», «До и после рождения детей»», «Мне нечего добавить», «Отдых стал выглядеть иначе», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: шутки курьез
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    Как рождение детей меняет жизнь любого человека. Курьезные фото