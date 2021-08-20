  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»

    Кошачий рай

    Те, кто хоть раз заходил в соцсети за последний месяц, наверняка где-то да видели мем про котов и рыбов, которых не продают, а только показывают. Если вы еще не видели этот шедевр мемодельной мысли, то прочитайте о нем здесь.

    Ну а для тех, кто уже видел ту самую картинку, мы предлагаем взглянуть на другие снимки котиков и их любимых водоплавающих вкусняшек, за которые питомцы готовы отдать все свои 9 жизней.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»
    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»

    «Когда наконец-то добрался до рыбов», «Выбрал рыбку по размеру», «Маленькие котята, а также щенки, ослята, крольчата и другие крохи — это то, на что можно смотреть бесконечно. Ведь они такие мимими!», «Получил рыбу, да не ту, что хотел», «Кот, который сам продает рыбов», «Это котик по имени Чо, и да, он действительно работает на вьетнамском рынке. При этом продает он не только рыбу, но и другие вкусняшки. А еще примеряет на себя самые разные наряды!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

    Читайте также: Радовался, что припарковался в тени. На автомобиль известного телеведущего упало дерево (фото)
    Теги: шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»