Забавные фото котиков и рыбок, которые ярко иллюстрируют понятие «моя прелесть»

Кошачий рай

Те, кто хоть раз заходил в соцсети за последний месяц, наверняка где-то да видели мем про котов и рыбов, которых не продают, а только показывают. Если вы еще не видели этот шедевр мемодельной мысли, то прочитайте о нем здесь.

Ну а для тех, кто уже видел ту самую картинку, мы предлагаем взглянуть на другие снимки котиков и их любимых водоплавающих вкусняшек, за которые питомцы готовы отдать все свои 9 жизней.

«Когда наконец-то добрался до рыбов», «Выбрал рыбку по размеру», «Маленькие котята, а также щенки, ослята, крольчата и другие крохи — это то, на что можно смотреть бесконечно. Ведь они такие мимими!», «Получил рыбу, да не ту, что хотел», «Кот, который сам продает рыбов», «Это котик по имени Чо, и да, он действительно работает на вьетнамском рынке. При этом продает он не только рыбу, но и другие вкусняшки. А еще примеряет на себя самые разные наряды!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз. Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.