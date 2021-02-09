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    Курьез

    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото

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    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото

    «Мой сын после первого дня на новой работе заснул довольно стильно»

    В мире есть 2 типа людей: те, кто может заснуть когда угодно и где угодно, а ко второму типу относимся мы с вами. Невозможно не завидовать тем людям, которые блаженно спят в самолете, когда тот даже еще не взлетел, в то время как у вас есть часы беспокойного ерзанья в кресле, когда вы с нетерпеньем ждете приземления.

    Давайте взглянем на фотографии этих счастливчиков, которые могут спать в любой ситуации и в любом месте.

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    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото
    Когда люди засыпали в самых неудобных позах и необычных местах: курьезные фото

    «Мальчик и его корова дремлют на ярмарке», «Вот как мой муж и наши котята спали прошлой ночью», «Этот парень заснул прямо на своей работе в офисе и его коллеги не растерялись», «Моя сестра уснула, когда читала журнал», «У всех есть эти замечательные фотографии, когда вы спите со своими домашними животными», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: фотография шутки курьез
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