Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»

Подборка курьезных фото

Никто из нас не застрахован от ошибок, и нет ничего ужасного в том, иногда что-то идет не по плану. Но порой случается так, что у человека есть всего одна важная задача, на которой нужно полностью сосредоточиться, и именно ее он с треском проваливает!

Ошибаются дизайнеры, рабочие, сотрудники общепита, да и вообще все, кто хоть что-нибудь делает. И вот, что происходит, если все равнодушно оставляют, как есть, и говорят: «И так сойдет!».

Ранее «Скотч» сообщал, что похудевшая Адель показала свой роскошный дом изнутри.

Так, знаменитая певица показала публике свой двухэтажный дом. На первом этаже находится светлая и просторная кухня. Певица признается, что обожает проводить время за созданием кулинарных шедевров. Второй этаж занят гостиной и несколькими спальнями

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