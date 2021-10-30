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    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»

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    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»

    Подборка курьезных фото

    Никто из нас не застрахован от ошибок, и нет ничего ужасного в том, иногда что-то идет не по плану. Но порой случается так, что у человека есть всего одна важная задача, на которой нужно полностью сосредоточиться, и именно ее он с треском проваливает!

    Ошибаются дизайнеры, рабочие, сотрудники общепита, да и вообще все, кто хоть что-нибудь делает. И вот, что происходит, если все равнодушно оставляют, как есть, и говорят: «И так сойдет!».

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    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»
    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»

    Ранее «Скотч» сообщал, что похудевшая Адель показала свой роскошный дом изнутри.

    Так, знаменитая певица показала публике свой двухэтажный дом. На первом этаже находится светлая и просторная кухня. Певица признается, что обожает проводить время за созданием кулинарных шедевров. Второй этаж занят гостиной и несколькими спальнями

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    Теги: шутки курьез
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    Когда люди честно выполнили свою задачу, но под девизом «и так сойдет»