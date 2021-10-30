Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)

Подборка курьезных фото

Многие любят Хеллоуин за возможность принарядиться в креативные костюмы и удивить всех вокруг своим мастерством и разгулом фантазии. Кто-то предпочитает действительно жуткие образы, а кто-то выбирает косплеить вполне безобидных персонажей.

Тут каждому свое, главное, чтобы получалось круто. И именно такие классные образы мы решили собрать для вас. Кто знает, возможно, именно здесь вы найдете свое вдохновение!

Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.