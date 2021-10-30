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    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)

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    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)

    Подборка курьезных фото

    Многие любят Хеллоуин за возможность принарядиться в креативные костюмы и удивить всех вокруг своим мастерством и разгулом фантазии. Кто-то предпочитает действительно жуткие образы, а кто-то выбирает косплеить вполне безобидных персонажей.

    Тут каждому свое, главное, чтобы получалось круто. И именно такие классные образы мы решили собрать для вас. Кто знает, возможно, именно здесь вы найдете свое вдохновение!

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    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)
    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

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    Теги: шутки
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    Подборка самых креативных костюмов на Хеллоуин (фото)