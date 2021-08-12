Когда щедрые питомцы решили порадовать хозяев и принесли им в подарок что-то неожиданное

«Когда мой пес хочет сказать «спасибо», он делает так»

Каждый хозяин радуется, когда его домашний питомец учится приносить мячик или палочку, чтобы с ним поиграли. Но многие собаки и коты на этом не останавливаются и начинают одаривать своих хозяев самыми неожиданными вещами.

Щедрые любимцы приносят предметы одежды, еду, игрушки и даже других животных — вот насколько они хотят порадовать любимых хозяев! И часто их подарки оказываются крайне внезапными. Как вам, например, такое?

«Чтобы привлечь мое внимание, кошка приносит мне носки», «Когда решил поиграть в магазин с ребятами во дворе», «Вот такой подарочек принес мне кот!», «Наш пес убежал, а вернулся с не распакованной пачкой чипсов», «Кот вышел на прогулку и принес мне волан», «Когда мой пес хочет сказать «спасибо», он делает так», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.