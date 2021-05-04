  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото

    К некоторым попутчика возникает слишком много вопросов

    В одном Киеве сотни тысяч людей ежедневно пользуются метро. В крупном городе подземка — настоящее спасение от пробок… и, как выяснилось, от скуки. Порой в метро можно встретить по-настоящему странных личностей, вызывающих шок вперемешку со смехом.

    Именно так случилось с авторами этих 15 снимков. Уверены, эти пассажиры точно заставят ваши брови поползти наверх.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото
    Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

    Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

    Читайте также: Ирина Билык сделала первую пластику после разговора с президентом
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies