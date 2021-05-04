Когда встречаешь необычных и странных попутчиков в метро. Подборка курьезных фото

К некоторым попутчика возникает слишком много вопросов

В одном Киеве сотни тысяч людей ежедневно пользуются метро. В крупном городе подземка — настоящее спасение от пробок… и, как выяснилось, от скуки. Порой в метро можно встретить по-настоящему странных личностей, вызывающих шок вперемешку со смехом.

Именно так случилось с авторами этих 15 снимков. Уверены, эти пассажиры точно заставят ваши брови поползти наверх.

Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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