Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах

Собрали для вас самые забавные фото

Котейки обладают множеством потрясающих способностей: мило мурлычут, приносят хозяевам в подарок мышей и птичек, делают свой фирменный массаж коготками и многое другое. Но в чем они действительно невероятно хороши, так это в своей способности чувствовать себя комфортно даже в крайне неудобных пространствах.

Собрали для вас самые забавные фото котов, которых владельцы нашли в самых неожиданных и странных местах.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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