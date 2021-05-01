  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах

    Собрали для вас самые забавные фото

    Котейки обладают множеством потрясающих способностей: мило мурлычут, приносят хозяевам в подарок мышей и птичек, делают свой фирменный массаж коготками и многое другое. Но в чем они действительно невероятно хороши, так это в своей способности чувствовать себя комфортно даже в крайне неудобных пространствах.

    Собрали для вас самые забавные фото котов, которых владельцы нашли в самых неожиданных и странных местах.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах
    Курьезные фото котов, которых хозяева обнаружили в самых неожиданных местах

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

    Читайте также: Перестала стареть в 1988 году. Японская певица в 60 лет выглядит как школьница (видео)

    .

    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies