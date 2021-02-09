Сотрудники метрополитена обнаружили кошку и новорожденных котят внутри эскалатора (фото)

За судьбу кошки очень переживали, ведь было неясно, где она находится

Пытаясь спрятать свое потомство, многие кошки находят укромные уголки, которые кажутся им безопасными для малышей. Но героиня нашей истории переборщила с поисками идеального жилья для котят, выбрав для «семейного гнездышка» … Моргейт – одну из самых оживленных станций метрополитена в Лондоне!

Нет, она не спрятала малюток под ближайшую лавку – кошка принесла котят прямо под эскалатор. Там она находилась недолго, потому что вскоре ее заметили работники станции. Они были поражены, увидев маму и малышей, лежащих под механизмом. Вне всякого сомнения, оставаться там было опасно, ведь котята могли выбраться из укрытия в любой момент и погибнуть.

Работники решили позвонить в службу спасения животных, чтобы те помогли вытащить пушистую семейку.

А между тем, сложность заключалась в том, что остановить работу эскалатора нельзя было до 6 вечера, поэтому оставалось только дождаться подходящего момента. Наконец он настал, и когда к котятам спустились люди, они обнаружили, что мама куда-то отлучилась. Малышам было всего несколько дней отроду, и они даже не успели открыть глазки.

Бережно взяв в руки малюток, люди вынесли их из укрытия, а затем приготовили для кошки ловушку. Котят увезли в ветлечебницу, чтобы ими занялись врачи.

За судьбу кошки очень переживали, ведь было неясно, где она находится. По счастью, спустя несколько часов молодая мама попала в ловушку, после чего ее привезли в ветлечебницу к котятам.

Директор службы спасения рассказала, что кошку назвали Элизабет – в честь одной из линий метро. У нее был поцарапан нос, но в целом, кошка была в порядке, если не считать недобора веса.

Примечательно, что у Элизабет оказался на шее ошейник, поэтому сотрудники клиники сделали попытку найти ее хозяев. Микрочипа у кошки не обнаружилось, поэтому вся надежда только на социальные сети. Кроме того, на той станции метро, где была найдена мама с малышами, люди повесили плакат с ее изображением – вдруг кто-то узнает Элизабет?

В настоящее время вся пушистая семья в полном порядке, и в случае, если хозяин не найдется, их отправят в приют, а затем будут искать людей, готовых взять котят в свой дом.

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