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    Курьез

    Красотка призналась, что ей 50 лет, но фанаты не поверили ей (фото)

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    <p>Annaomin001 в 1995 и 2021 годах</p> - Красотка призналась, что ей 50 лет, но фанаты не поверили ей (фото)

    Annaomin001 в 1995 и 2021 годах

    Блогерша раскрыла факты о себе, сломав всем мозг. Зато теперь все мечтают сохраниться к 50 так же, как она

    В прошлом году японка annaomin001 по настоянию сына завела аккаунт в Тиктоке. В профиле девушка делится обновлениями из жизни, лайфхаками по уборке и даже рецептами. Но, что бы красотка ни запостила, в комментариях у нее всегда расспрашивают о личном. Недавно она решила объединить волнующие подписчиков темы в один ролик... и сломала всем мозг. Женщина честно ответила на все: про семейное положение, детей, национальность, даже рост и возраст. Вот только ей никто не верит.

    В ролике японка указала, что ей 50 лет и у нее есть три сына, старшему из которых уже 18 лет. Такие откровения поражали всех, кто только видел ролик. А просмотров у него немало — порядка 1,2 миллиона. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни отказывались верить в возраст девушки, другие же просто восхищались красотой блогерши.

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    tiktok.com/@annaomin001/video
    Annaomin001 в 1995 и 2021 годах

    Для всех, кто требовал доказательств, женщина отрыла свою старую фотографию 25-летней давности. Удивительно, но на ней annaomin001 если и кажется моложе, то разве что на пару лет. И в 90-х, и в 20-х японка выглядит потрясающе

    Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

    На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

    «Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.

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    Теги: знаменитости возраст TikTok новости
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