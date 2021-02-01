Красотка призналась, что ей 50 лет, но фанаты не поверили ей (фото)

Блогерша раскрыла факты о себе, сломав всем мозг. Зато теперь все мечтают сохраниться к 50 так же, как она

В прошлом году японка annaomin001 по настоянию сына завела аккаунт в Тиктоке. В профиле девушка делится обновлениями из жизни, лайфхаками по уборке и даже рецептами. Но, что бы красотка ни запостила, в комментариях у нее всегда расспрашивают о личном. Недавно она решила объединить волнующие подписчиков темы в один ролик... и сломала всем мозг. Женщина честно ответила на все: про семейное положение, детей, национальность, даже рост и возраст. Вот только ей никто не верит.

В ролике японка указала, что ей 50 лет и у нее есть три сына, старшему из которых уже 18 лет. Такие откровения поражали всех, кто только видел ролик. А просмотров у него немало — порядка 1,2 миллиона. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни отказывались верить в возраст девушки, другие же просто восхищались красотой блогерши.

Для всех, кто требовал доказательств, женщина отрыла свою старую фотографию 25-летней давности. Удивительно, но на ней annaomin001 если и кажется моложе, то разве что на пару лет. И в 90-х, и в 20-х японка выглядит потрясающе

Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

«Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.