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    Жизнь

    Король Таиланда подарил любовнице титул королевы (фото)

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    Король Таиланда подарил любовнице титул королевы (фото)

    Беспрецедентный случай в истории таиландской монархии

    Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X объявил второй королевой свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди. Об этом сообщает издание Bild.

    68-летний Маха устроил церемонию для Сининат в ее 36-й день рождения. На короле и его любовнице были одинаковые голубые костюмы, и они выпустили птиц и рыб с пирса Васукри в Бангкоке.

    Сининат Вонгваджирапакди назначили благородным королевским консортом в июле 2019 года. Спустя всего три месяца она оказалась в опале: ее лишили титула и бросили в женскую тюрьму Лат Яо. В сентябре 2020 года Сининат освободили, однако королева Сутхида и придворные продолжают строить против нее козни. Считается, что именно с их подачи в интернет попали сотни ее интимных фотографий.

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    Король Таиланда подарил любовнице титул королевы (фото)
    Король Таиланда подарил любовнице титул королевы (фото)
    Король Таиланда подарил любовнице титул королевы (фото)

    Сининат очень популярна в народе, ее зовут «принцессой-ангелом». После возвращения из тюрьмы она посещала различные провинции Таиланда с визитами, призванными повысить популярность короля Махи Вачиралонгкорна Рамы X. Это происходило на фоне многомесячных студенческих протестов, на которых требуют реформировать монархию. В каждом регионе соперница королевы выступала в местной традиционной одежде.

    Ранее «Скотч» сообщал, что снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке.

    При этом работодатели девушки не указали, какие именно съемки стали препятствием в ее карьере. Она предположила, что это могла быть ее фотосессия для журнала Playboy или мужского календаря, где она позировала топлес.

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    Теги: знаменитости курьез
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