Престарелая модель в бикини порадовала фанатов пляжными фото: «Очень горячо!»

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях

Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в пляжной одежде во время отдыха и порадовала поклонников. Серией снимков она поделилась на своей странице в Instagram.

51-летнюю манекенщицу запечатлели на фоне океана в красно-белом бикини с рюшами на лифе, а также кружевной жилетке. Волосы Кристенсен распущены, а на губы нанесена ярко-красная помада. Публикация набрала больше 22 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты все еще отлично выглядишь на снимках у воды», «Самая красивая девушка всех времен», «Очень горячо! Становишься только сногсшибательнее, как это возможно?», «Прекраснее, чем когда-либо. Должно быть, ты ведьма! В чем твой секрет?» — восхищались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Мишель Андраде впервые заговорила о своем любовнике.

«Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя», — отметила Андраде.