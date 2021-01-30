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    Шоу-биз

    Престарелая модель в бикини порадовала фанатов пляжными фото: «Очень горячо!»

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    Датская супермодель Хелена Кристенсен - Престарелая модель в бикини порадовала фанатов пляжными фото: «Очень горячо!»
    Датская супермодель Хелена Кристенсен
    instagram.com/helenachristensen/

    Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях

    Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в пляжной одежде во время отдыха и порадовала поклонников. Серией снимков она поделилась на своей странице в Instagram.

    51-летнюю манекенщицу запечатлели на фоне океана в красно-белом бикини с рюшами на лифе, а также кружевной жилетке. Волосы Кристенсен распущены, а на губы нанесена ярко-красная помада. Публикация набрала больше 22 тысяч лайков.

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    Престарелая модель в бикини порадовала фанатов пляжными фото: «Очень горячо!»
    Престарелая модель в бикини порадовала фанатов пляжными фото: «Очень горячо!»
    Престарелая модель в бикини порадовала фанатов пляжными фото: «Очень горячо!»
    instagram.com/helenachristensen/

    Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты все еще отлично выглядишь на снимках у воды», «Самая красивая девушка всех времен», «Очень горячо! Становишься только сногсшибательнее, как это возможно?», «Прекраснее, чем когда-либо. Должно быть, ты ведьма! В чем твой секрет?» — восхищались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Мишель Андраде впервые заговорила о своем любовнике.

    «Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюблен, потому что он больше создает, по-другому чувствует себя», — отметила Андраде.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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