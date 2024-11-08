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Чому лаються комунальники? Вінницький водоканал жартівливо розповів про свою роботу

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Не завжди комунальникам доводиться працювати в комфортних умовах
фото: Вінницяоблводоканал

Комунальники лаються не тому, що злі, а так вивільняють емоції

В суспільстві побутує стереотип, що ліквідовуючи витоки та замінюючи водогони, працівники водоканалів увесь час нецензурно висловлюються. У Вінницяоблводоканалі в жартівливій формі спростували цю думку. На сторінці комунального підприємства в соцмережі описали цілий діалог двох працівників, які ремонтують водопровідні труби. 

На підприємстві визнають, що під час робіт «смачне» слівце у робітників таки проскакує. Втім, висловлюються вони так не зі зла, а для вивільнення емоцій через нелегку працю. 

Чому лаються комунальники? Вінницький водоканал жартівливо розповів про свою роботу фото 1

«Давайте будемо чесними: ви, щоб стояли по пояс у воді чи в нечистотах в -3 і +40, вирізали/витягували/монтували декілька тонну засувку чи метрів 20 труби діаметром як голова слона, то теж, певно, не Шекспіра б в оригіналі цитували…», – йдеться у дописі. 

Чому лаються комунальники? Вінницький водоканал жартівливо розповів про свою роботу фото 2

Нагадаємо, раніше в одній із вінницьких груп жінка написала про пуголовку у воді. «Вінницяоблводоканал» жартівливо відреагувало на цю фейкову інформацію і вирішило підіграти історії. Відтак, на сторінці оприлюднили біографію «пуголовка Едіка» і розповіли, що це «універсальна розробка кращих світових лабораторій з метою дослідження стану водопровідних труб».

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Теги: історія Вінниця

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