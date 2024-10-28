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На Вінниччині збільшилась кількість протоколів за порушення мовного закону

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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На Вінниччині збільшилась кількість протоколів за порушення мовного закону
На Вінниччині склали 18 протоколів за порушення мовного закону
фото з відкритих джерел

Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайту

 На Вінниччині за 10 з половиною місяців 2024 року було складено 18 протоколів за порушення мовного закону.
Загальна ж кількість порушень, які зафіксував секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови по всій країні — 216. Про це йдеться в аналітиці Опендатабот.

Це у 1,7 раза більше, ніж за весь минулий рік. Водночас звернень щодо порушень мовного закону цьогоріч поменшало. Наразі вже накладено 64 штрафи та 91 попередження за порушення мовного закону.

На Вінниччині склали 18 протоколів за порушення мовного закону
На Вінниччині склали 18 протоколів за порушення мовного закону
фото: Опендатабот

«1 808 звернень громадян щодо порушення мовного закону зафіксовано в Україні цьогоріч. Це у 1,7 раза менше, ніж за аналогічний період торік. В середньому, цьогоріч щомісяця надходить 180 звернень – проти 300 на місяць торік», – зазначено в аналітиці.

Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайту – 525 звернень або 29%. Обслуговування російською мовою стало причиною скарг у 288 або 16% звернень. Ще 14% або 247 порушень пов’язані з рекламою.

Нагадаємо, що раніше Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року.

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Теги: Вінниця мова вінничани

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