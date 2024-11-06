У Вінниці триває розвиток «зеленої» енергетики

Понад 70 субʼєктів господарювання вже користуються відновлюваними джерелами енергії

Станом на початок листопада загальна пікова потужність сонячних електростанцій, які генерують електроенергію з відновлюваних джерел енергії складає 16,05 МВт. Вони працюють на базі вінницьких підприємств (15,61 МВт) та місцевих комунальних підприємства (0, 44 МВт). Про це повідомляє Вінницька міська рада.

«Це досить значний результат для нашої громади, якого вдалося досягти за короткий термін. Важливо, щоб і надалі розвиток використання відновлюваних джерел продовжувався, адже за цим стоїть наша спроможність вистояти перед викликами взимку, коли можливі тривалі відключення світла через атаки РФ», – зазначив заступник міського голови Андрій Очеретний.

У Вінниці, зокрема, понад 70 субʼєктів господарювання вже користуються відновлюваними джерелами енергії, сонячні панелі також облаштовані на кількох медзакладах та транспортній компанії.

«Щоб збільшити кількість встановлених СЕС, Вінницька міська рада впровадила низку фінансових інструментів підтримки, які до цього стимулюють бізнес та ОСББ. А на останній сесії депутати погодили спрямування понад 4 млн грн на облаштування сонячних електростанцій на будівлях лікарні №1 та швидкої медичної допомоги. Енергетична безпека та незалежність – це не всі переваги ВДЕ. Використовуючи невичерпні джерела енергії, ми зменшуємо негативний вплив на довкілля, а заразом – робимо крок на зустріч розвитку інновацій та нових технологій. В нашій громаді є чимало підприємств, що встановлюють системи відновлюваної енергії, які стають рушіями цих процесів і для нас це важливо з точки зору конкурентоспроможності громади», – додав він.

Раніше стало відомо, що американські виробники сонячної енергії об’єднують зусилля. Два невеликі виробники сонячної енергії заявили, що об’єднують зусилля, щоб виготовити панелі, які дозволять їхнім клієнтам, розробникам сонячних проектів у США, отримувати нову прибуткову федеральну субсидію на американське обладнання для чистої енергії, повідомляє Reuters.

Адміністрація Байдена рекламує угоду між виробником сонячних батарей із штату Джорджія Suniva та канадською компанією Heliene, яка займається виробництвом панелей у Міннесоті, як доказ того, що субсидії, передбачені Законом про зниження інфляції (IRA), сприяють створенню вітчизняної сонячної промисловості для конкурувати з Китаєм.