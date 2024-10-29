На Вінниччині стався витік небезпечної речовини (фото)

Інцидент стався поблизу села Ставки Піщанської громади

На Вінниччині стався витік аміаку з автоцистерни. Нині ситуація контрольована. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«Близько дев'ятої ранку стався витік безводного аміаку з запірного вентиля автоцистерни поблизу села Ставки Піщанської громади. Надзвичайники оперативно вжили заходів для запобігання розповсюдженню хмари, використовуючи розпилені водні струмені, а також провівши роботи з перекачування аміаку в порожню ємність», – йдеться в повідомленні.

На Вінниччині стався витік аміаку фото: ДСНС

За даними рятувальників, нині ситуація контрольована та не становить загрози життю і здоров’ю громадян.

На Вінниччині стався витік аміаку фото: ДСНС

Нагадаємо, станом на 08:00 29 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.