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    «Девушка с собачкой из Уханя» снова застряла. Теперь вместе с председателем Госмиграционной службы в Танзании

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    «Девушка с собачкой из Уханя» снова застряла. Теперь вместе с председателем Госмиграционной службы в Танзании

    Уже третий день 190 туристов не могут вернуться в Украину

    «Девушка с собачкой из Уханя» Анастасия Зинченко вместе с мужем — председателем Госмиграционной службы Максимом Соколюком, который спас благоверную из Уханя год назад, когда в китайском городе бушевал коронавирус, застряли в Танзании

    Уже почти трое суток супруги и другие 190 туристов не могут вылететь из Африки в Украину. Об этом Анастасия подробно рассказывает в сториз в Instagram.

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    «Девушка с собачкой из Уханя» снова застряла. Теперь вместе с председателем Госмиграционной службы в Танзании
    «Девушка с собачкой из Уханя» снова застряла. Теперь вместе с председателем Госмиграционной службы в Танзании
    «Девушка с собачкой из Уханя» снова застряла. Теперь вместе с председателем Госмиграционной службы в Танзании

    По словам девушки, за несколько дней они изменили уже три отеля, не заселявшие людей, и что они были вынуждены ночевать на улице. Зинченко утверждает, что туроператор пытался как-то помочь ситуации, однако виновной в задержке вылета из Занзибара называет авиакомпанию SkyUp. В авиакомпании украинцам сообщают, что задержка вызвана поломкой самолета. Уже три дня его не могут починить, поэтому почти 200 человек не могут вернуться домой в Украину и вынуждены ночевать на улице. Среди туристов немало маленьких детей.

    Ранее Анастасия Зинчненко в своем Инстаграме активно хвасталась элитным отдыхом.

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    Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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