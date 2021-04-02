Курьезные фото кошек, которые выбирают самые необычные места для отдыха

Собрали самые смешные снимки пушистых

Порой кошки ведут себя настолько странно, что создается впечатление, будто они прибыли на Землю с другой планеты. Взять хотя бы их представление о комфорте: вы можете купить своему питомцу самую удобную в мире лежанку, но этого будет недостаточно, а вот маленькая коробка, куда еле втискиваются пушистые бока, — настоящий рай для котейки.

Так, в Twitter существует аккаунт под названием «Места, где кошек не должно быть». В профиле собраны самые смешные снимки пушистых, которые выбрали для отдыха максимально нестандартные локации.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.