Скелет младенца. Бритни Спирс озадачила подписчиков жуткой фотографией

Фанаты певицы оказались озадачены: «Что опять такое началось?»

Американская певица Бритни Спирс озадачила поклонников очередной жуткой публикацией в соцсетях. Она представила новый пост в Instagram.

39-летняя артистка выложила фотографию, на которой изображена женщина с младенцем на руках, у которого вместо головы пустой череп. «Дьявол кроется в деталях... Не хотелось бы, чтобы этот малыш добрался до меня еще раз», — подписала пост знаменитость. В конце записи она поставила три смеющихся до слез эмодзи.

instagram.com/britneyspears/

Фанаты певицы оказались озадачены: «Что опять такое началось?», «Это 100 процентов какой-то знак», «Может, они ее убили?». Отдельные комментаторы смогли выяснить, что это изображение — обложка альбома Euphoria блэк-метал коллектива Margaret Read. «Я искала в Google и ничего больше не нашла. Как Бритни нашла эту картинку? Эта группа никак не может быть связана с ней», «Не могу представить, что Бритни слушает блэк-метал», — обсудили публикацию подписчики исполнительницы.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.