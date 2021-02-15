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    Курьез

    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом

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    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом

    Подборка ужасных и нелепых стрижек, которые вызывают смех и жалость

    Кто-то любит длинные волосы, другие предпочитают стрижки покороче, а вот что стоит в приоритете у героев этого материала — большой вопрос.

    Возможно, для них важно, чтобы прическа была уникальной и привлекала внимание. Если так, то их парикмахер справился со своей задачей на все 100%.

    Собрали для вас ужасные и нелепые стрижки, которые вызывают смех, жалость и слезы одновременно.

    Вы тоже не видите его прическу?

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    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом
    Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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    Теги: фотография шутки курьез
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