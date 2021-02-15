Курьезные фото людей, у которых большие проблемы со вкусом

Подборка ужасных и нелепых стрижек, которые вызывают смех и жалость

Кто-то любит длинные волосы, другие предпочитают стрижки покороче, а вот что стоит в приоритете у героев этого материала — большой вопрос.

Возможно, для них важно, чтобы прическа была уникальной и привлекала внимание. Если так, то их парикмахер справился со своей задачей на все 100%.

Собрали для вас ужасные и нелепые стрижки, которые вызывают смех, жалость и слезы одновременно.

Вы тоже не видите его прическу?

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.