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    Курьез

    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)

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    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)

    Собрали для вас лучшие работы японского художника, которые точно не оставят вас равнодушными

    Зима практически у всех ассоциируется со снегом, даже у тех, кто живет в теплом климате и обычно видит снег только на экране телевизора или в роликах в интернете. Большинство людей воспринимает снег нейтрально или наслаждается его красотой. Но есть те, для кого снег — это отличная возможность показать всему миру свои творческие способности и художественные умения.

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    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)
    Японский художник превращает снег в настоящие произведения искусства (фото)

    Если вы живете в местности, где каждая зима снежная, то вы наверняка хотя бы раз лепили снеговика. Это очень увлекательное и веселое занятие, которое художник из Японии под ником mokomoko_2015 способен превратить в настоящее искусство. По сравнению с его снежными скульптурами простые снеговики выглядят, как нарисованные ребенком человечки рядом с Джокондой.

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    Теги: искусство шутки курьез
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