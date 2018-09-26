Лавров неудачно пошутил над Порошенко и опозорил российскую делегацию в ООН



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Глава МИД России Сергей Лавров попытался пошутить над президентом Украины Петром Порошенко, однако вместо этого оскорбил делегацию РФ, сравнив ее переговорную комнату с туалетом

Инцидент произошел на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. СМИ сообщают, что случайное появление президента Украины Петра Порошенко в переговорной комнате российской делегации глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал крайне неудачно.

«Наверное, с туалетом перепутал», — пошутил Лавров, фактически назвав российскую переговорную комнату похожей на сортир. Выяснилось, что Порошенко в сопровождении украинской делегации шел по коридору и внезапно столкнулся со съемочной группой российских журналистов.

Пропагандисты канала «Россия 24» бросились задавать вопросы Порошенко, пытаясь спровоцировать президента Украины. На вопросы российских СМИ Порошенко отвечать категорически отказался, направившись в переговорную комнату. При этом по чистой случайности Порошенко перепутал комнаты и попал в переговорную российской делегации, где в этот момент находился Сергей Лавров.

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