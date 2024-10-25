Лавров щось шукав у носі під час виступу Путіна на БРІКС (відео)

Лавров, поколупавшись у носі, почав уважно розглядати свого пальця замість того, щоб слухати промову диктатора Путіна

Глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров зміг здивувати делегатів саміту БРІКС

Глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров колупався у носі під час виступу кремлівського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС. Про це свідчать оприлюднені у соцмережах відеокадри з заходу, що відбувався у Казані.

На відео Лавров, поколупавшись у носі, почав уважно розглядати свого пальця замість того, щоб слухати промову диктатора Путіна.

👀Очільнику російського МЗС Лаврову під час саміту БРІКС випадково наступили на ногу



Чиновник ожив, підскочи, за давньою російською традицією матюкнувся - і продовжив длубатися в носі pic.twitter.com/5vAAO4aTY8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 25, 2024

Втім, судячи з поглядів делегатів, які сиділи поруч із Лавровим, дослідницький порив російського міністра викликав у присутніх цілком зрозуміле почуття гидливості і здивування.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров отримав найвищу державну нагороду від президента Буркіна-Фасо – орден Жеребця. До 2017 року нагорода називалася Національним орденом Буркіна-Фасо. Зокрема, нагорода має п'ять ступенів: кавалера, офіцера, командора, великого офіцера та Кавалера Великого Хреста. Наразі невідомо, який ступень ордена Жеребця отримав Лавров.