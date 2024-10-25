Лавров щось шукав у носі під час виступу Путіна на БРІКС (відео)
Глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров зміг здивувати делегатів саміту БРІКС
Глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров колупався у носі під час виступу кремлівського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС. Про це свідчать оприлюднені у соцмережах відеокадри з заходу, що відбувався у Казані.
На відео Лавров, поколупавшись у носі, почав уважно розглядати свого пальця замість того, щоб слухати промову диктатора Путіна.
👀Очільнику російського МЗС Лаврову під час саміту БРІКС випадково наступили на ногу
Чиновник ожив, підскочи, за давньою російською традицією матюкнувся - і продовжив длубатися в носі pic.twitter.com/5vAAO4aTY8
Втім, судячи з поглядів делегатів, які сиділи поруч із Лавровим, дослідницький порив російського міністра викликав у присутніх цілком зрозуміле почуття гидливості і здивування.
Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров отримав найвищу державну нагороду від президента Буркіна-Фасо – орден Жеребця. До 2017 року нагорода називалася Національним орденом Буркіна-Фасо. Зокрема, нагорода має п'ять ступенів: кавалера, офіцера, командора, великого офіцера та Кавалера Великого Хреста. Наразі невідомо, який ступень ордена Жеребця отримав Лавров.
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