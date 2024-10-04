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Лавров звинуватив Україну у «тренуванні терористів у Сирії»: Центр протидії дезінформації відповів 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Лавров звинуватив Україну у «тренуванні терористів у Сирії»: Центр протидії дезінформації відповів 
Сергій Лавров активізував дезінформаційну кампанію
фото з відкритих джерел

Центр протидії дезінформації нагадав, що саме Росія підтримує звʼязок з бойовиками в Сирії, а також з такими угрупованнями як «Талібан», «Хезболла», ХАМАС та ІДІЛ

Очільник міністерства зовнішніх справ Росії Сергій Лавров просуває фейк, буцімто Україна причетна до т«ренувань терористів у Сирії». Про це пише Центр протидії дезінформації.

У розмові з російськими пропагандистськими ЗМІ Сергій Лавров активізував дезінформаційну кампанію, що Україна та США разом тренують міжнародних терористів у Сирії.

Цей фейк також неодноразово поширювали і через лінію служби зовнішньої розвідки РФ. Проте в Росії не надають жодних доказів щодо цієї інформації.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, головний фокус наративу цієї кампанії спрямований на Близький Схід, країни Глобального Півдня, а також на американське інфополе. 

«Таким чином росіяни намагаються створити інформаційне тло, що Україна, мовляв, «держава-терористка». Зараз це ключова інформаційна загроза на міжнародному рівні», – зазначив офіцер Сил оборони. 

У ЦПД також нагадали, що саме Росія підтримує звʼязок з бойовиками в Сирії, а також з такими угрупованнями як «Талібан», «Хезболла», ХАМАС та ІДІЛ.

Нагадаємо, Росія прагне скористатися загостренням конфлікту на Близькому Сході для просування міжнародних структур, де вона відіграє домінуючу роль, зокрема у рамках створення так званої «євразійської архітектури безпеки». Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов під час зустрічі з послом Лівану в Москві засудив наземну операцію Ізраїлю на півдні Лівану та назвав дії ізраїльської армії «політичними вбивствами». Також посол Росії в Ізраїлі Анатолій Вікторов закликав до негайного припинення конфлікту, а міністр закордонних справ Сергій Лавров провів зустріч з представниками арабських держав, де також наголошував на необхідності припинення бойових дій.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, де знову зосередив увагу на позиції Росії щодо війни в Україні. Він заявив, що західні країни намагаються завдати Росії «критичної поразки», що, на його думку, є неприпустимим через ядерний статус Росії.  

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Теги: росія Сергій Лавров Україна Талібан ХАМАС росіяни

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