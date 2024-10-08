Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог

Голова МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Захід та Київ у розпалюванні війни, попередивши про наслідки «гри з вогнем»

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль пропонує «життєздатний план завершення війни в Україні». Про це стало відомо з його інтерв’ю Newsweek від 7 жовтня.

Він переконаний, що саме НАТО посіяв насіння війни десять років тому і продовжує розпалювати вогонь.

«Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання, яке має усунути першопричини кризи. Він має бути спрямований на припинення конфлікту, а не на припинення вогню», – наголосив Лавров.

За словами очільника російського МЗС, план передбачає поступки з боку України стосовно територій, зокрема йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Окрім того, Київ має відмовитись від прагнення вступити в НАТО та провести «демілітаризацію та денацифікацію», а усі санкції проти РФ мають бути скасовані.

«Захід має припинити постачання зброї, а Київ має припинити бойові дії. Україна має повернутися до свого нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу, захистити російську мову, поважати права та свободи своїх громадян», – розповів голова ворожого МЗС.

Однак, з його слів, відновлення миру поки не входить у плани саме України. Російський чиновник нагадав, що президент Володимир Зеленський заборонив переговори з Москвою і рішення свого не скасовував.

Також Лавров згадав, що Захід обговорює питання дозволу на далекобійні удари своєю зброєю по території РФ. Він попередив, що така «гра з вогнем» може призвести до «небезпечних наслідків».

«Сьогодні світ переживає «багатополярний момент». Перехід до багатополярного світового порядку є природною частиною перебалансування сил, що відображає об’єктивні зміни у світовій економіці, фінансах і геополітиці. Захід чекав довше за інших, але також почав усвідомлювати незворотність цього процесу», – додав міністр.

Нагажаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «буде рада будь-яким ініціативам» для завершення війни в Україні від Дональда Трампа, якщо той стане президентом США. Серед іншого, Кремль хоче, щоб Трамп домігся скасування двох законів України. Про це Лавров сказав після зустрічі Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, цитує його російська служба BBC. За словами Лаврова, врегулювати війну можна, усунувши її «корінні причини»: вступ України до НАТО та так звані «утиски російськомовного населення».