Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время

«Хвост виляет собакой», - комментируют фото пользователи сети

Что нужно, чтобы сделать фотографию, на которой люди задержат взгляд, а после даже захотят поделиться ею с другими? Иногда для этого не нужны ни профессиональное оборудование, ни тщательно продуманная идея.

Порой достаточно всего лишь достать камеру в нужный момент, а обстоятельства сделают все сами. Мы собрали для вас примеры таких снимков.

«Жена велела мне высоко поднять годовалого сына, чтобы сделать «крутой снимок». Думаю, это больше похоже на то, что я собираюсь принести его в жертву», «Я сфотографировал подругу во время ныряния», «Кажется, будто она делает стойку на руках прямо на воде», «Хвост виляет собакой», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.