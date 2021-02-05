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    Курьез

    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время

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    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время

    «Хвост виляет собакой», - комментируют фото пользователи сети

    Что нужно, чтобы сделать фотографию, на которой люди задержат взгляд, а после даже захотят поделиться ею с другими? Иногда для этого не нужны ни профессиональное оборудование, ни тщательно продуманная идея.

    Порой достаточно всего лишь достать камеру в нужный момент, а обстоятельства сделают все сами. Мы собрали для вас примеры таких снимков.

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    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время

    «Жена велела мне высоко поднять годовалого сына, чтобы сделать «крутой снимок». Думаю, это больше похоже на то, что я собираюсь принести его в жертву», «Я сфотографировал подругу во время ныряния», «Кажется, будто она делает стойку на руках прямо на воде», «Хвост виляет собакой», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

     Читайте также: Пользователи сети показали, как их собаки умеют прятаться: курьезные фото
    Теги: фотография шутки курьез
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