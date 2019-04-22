  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Математик перебрал 28 тысяч драже, чтобы найти две идентичные пачки Skittles

    • Розсилка
    <span>Фото: Eric Farmer</span> - Математик перебрал 28 тысяч драже, чтобы найти две идентичные пачки Skittles
    Фото: Eric Farmer

    Мужчина потратил на свою затею 82 дня

    Математик и инженер Эрик Фармер перебрал около 500 пачек Skittles, чтобы найти две идентичные пачки и убедиться в своих вычислениях.

    В январе Фармер подсчитал, что нужно разобрать от 400 до 500 упаковок для того, чтобы чтобы найти две пачки Skittles с одинаковым количеством драже каждого вкуса.

    Математик не сомневался в своей правоте, поэтому сразу решил проверить свои подсчеты. В течение 82 дней он скупал Skittles коробками и каждый день изучал по шесть упаковок (всего он купил 468 упаковок). Каждую пачку с конфетами он высыпал на белый лист бумаги, фотографировал эти драже и записывал данные. Все фотографии сладостей он выложил на GitHub.

    2d90abef39eef2e50f0206f1b6760480
    Фото: Eric Farmer

    В конце концов, разобрав 27 740 конфет, в начале апреля Фармер достиг желаемой цели. Пачки под номерами 334 и 464 были идентичны - в них оказалось равное количество драже каждого вкуса.

    Все свои подсчеты Фармер подробно описал в блоге. Он также выяснил, что чаще всего в Skittles попадаются желтые и фиолетовые конфеты.

     

    Джерело: Esquire

    общество
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ