Голливудская звезда рассказала, как в 13 лет угодила в психушку (фото)

Актриса провела в учреждении полтора года

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала, что ее отправили в психиатрическую больницу, когда ей было 13 лет. Интервью с ней было опубликовано на сайте радиоведущего Говарда Стерна.

По словам звезды, в клинику ее поместила мать. «Она создала монстра и не знала, что с ним делать. Тогда я действительно потеряла контроль, поэтому я прощаю ее за этот выбор. Наверное, она чувствовала, что ей некуда обратиться», — сказала артистка.

Она отметила, что провела в учреждении полтора года. Бэрримор вспомнила, что в клинике Van Nuys Psychiatric пациентов бросали в комнату с мягкими стенами или клали на носилки и связывали. При этом актриса заявила, что сейчас отчасти понимает свою мать, так как у нее тоже есть дети. «Я по-доброму отношусь к своей маме. Я чувствую сочувствие и понимание», — призналась знаменитость.

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