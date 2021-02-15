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    Жизнь

    Меган Маркл сумела забеременеть после выкидыша. Звездная пара ждет второго ребенка

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    Меган Маркл сумела забеременеть после выкидыша. Звездная пара ждет второго ребенка

    Елизавета II отреагировала на радостную новость

    39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри готовятся стать родителями во второй раз. 94-летняя Елизавета II отреагировала на новость о скором пополнении в семье.

    Официальный представитель герцогов Сассекских заявил, что супруги ожидают появления на свет второго малыша. «Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка», — говорится в сообщении. В Сети также появилось первое фото беременной Меган вместе с мужем.

    Влюбленные позировали в живописном саду. Герцогиня примерила нежное макси-платье и распустила локоны. Ее лицо было естественным. Мама годовалого Арчи отказалась от аксессуаров и украшений, чем сделала образ еще более трогательным и домашним. Принц Гарри надел рубашку и брюки. Он подкатал рукава и снял обувь.

    instagram.com/misanharriman
    instagram.com/misanharriman

    Елизавета II отреагировала на радостную новость, которую сообщили ей еще до публикации трогательной фотографии в публичном пространстве. «Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы, и желают им всего наилучшего», — приводит слова представителя Букингемского дворца Daily Mail.

    Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в ноябре 2017 года. Свадьба супругов состоялась в мае 2018-го. Уже в октябре пара сообщила об ожидании первенца. Маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился в лондонской больнице Портленд 6 мая 2019 года. Он стал седьмым в очереди на престол.

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Теги: знаменитости дети звезд Меган Маркл Принц Гарри
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