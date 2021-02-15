Меган Маркл сумела забеременеть после выкидыша. Звездная пара ждет второго ребенка

Елизавета II отреагировала на радостную новость

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри готовятся стать родителями во второй раз. 94-летняя Елизавета II отреагировала на новость о скором пополнении в семье.

Официальный представитель герцогов Сассекских заявил, что супруги ожидают появления на свет второго малыша. «Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка», — говорится в сообщении. В Сети также появилось первое фото беременной Меган вместе с мужем.

Влюбленные позировали в живописном саду. Герцогиня примерила нежное макси-платье и распустила локоны. Ее лицо было естественным. Мама годовалого Арчи отказалась от аксессуаров и украшений, чем сделала образ еще более трогательным и домашним. Принц Гарри надел рубашку и брюки. Он подкатал рукава и снял обувь.

instagram.com/misanharriman

Елизавета II отреагировала на радостную новость, которую сообщили ей еще до публикации трогательной фотографии в публичном пространстве. «Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы, и желают им всего наилучшего», — приводит слова представителя Букингемского дворца Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в ноябре 2017 года. Свадьба супругов состоялась в мае 2018-го. Уже в октябре пара сообщила об ожидании первенца. Маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился в лондонской больнице Портленд 6 мая 2019 года. Он стал седьмым в очереди на престол.

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