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    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр

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    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр

    «Сделал фото, достойное обложки какого-нибудь мистического детектива»

    Графика в современных играх за последние несколько лет достигла невероятного уровня. Красивые пейзажи, отрисованные в редакторе, поражают воображение и радуют глаз, а некоторые из них даже легко перепутать с реальной жизнью.

    Однако в этом материале речь пойдет о нашей реальности, которая временами выглядит настолько невероятно и сюрреалистично, что становится похожей на кадры из видеоигр.

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    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр
    Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр

    «Свежеуложенный асфальт сквозь поляризационные очки», «Когда сделал фото в нужное время в нужном месте», «Эти облака над заброшенным домом словно отрисовали в редакторе», «Эти облака над заброшенным домом словно отрисовали в редакторе», «Я уверен, что видел такую же сцену в какой-то игре», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: фотография
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