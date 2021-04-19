Мурашки по коже. Подборка пейзажей, похожих на кадры из видеоигр

«Сделал фото, достойное обложки какого-нибудь мистического детектива»

Графика в современных играх за последние несколько лет достигла невероятного уровня. Красивые пейзажи, отрисованные в редакторе, поражают воображение и радуют глаз, а некоторые из них даже легко перепутать с реальной жизнью.

Однако в этом материале речь пойдет о нашей реальности, которая временами выглядит настолько невероятно и сюрреалистично, что становится похожей на кадры из видеоигр.

«Свежеуложенный асфальт сквозь поляризационные очки», «Когда сделал фото в нужное время в нужном месте», «Эти облака над заброшенным домом словно отрисовали в редакторе», «Эти облака над заброшенным домом словно отрисовали в редакторе», «Я уверен, что видел такую же сцену в какой-то игре», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».