На Филиппинах зафиксировали аномальное колличество близнецов



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Исследователи обнаружили на Филиппинах необычный остров — Алабат. На нем проживает аномальное количество близнецов, общее число которых равно ста парам. При этом 78 из них — однояйцевые, а 22 — многояйцевые

Самой молодой паре близняшек всего четыре месяца. Их зовут Джан (Jahn) и Джон (Jhon), а самыми пожилыми — Юдосия и Антонониа Мерас (Eudosia и Antononia Meras) — им более 80 лет.

В 2015 году остров пополнился 12 парами близенцов. Кроме этого на аттоле есть и пара сиамских близнецов, которым 10 лет. Их зовут Джой и Джойс Магсино (Joy и Joyce Magsino). Их бабушка тоже из пары близняшек. У девочек сросшиеся головы и медики отказываются делать операцию по их разделению, так как очень велик шанс того, что она окажется с летальным исходом.

Специалисты исключают генетические причины появления на острове такого количества близнецов и полагают, что это обусловлено некоторыми факторами окружающей среды, таких как питьевая вода. Ее образцы они сейчас взяли на пробы.

На данный момент Алабат занимает второе место по количеству пар близнецов, уступая деревне Кодинхи на юго-западе Индии — там проживает 350 пар. Этому феномену специалисты пока тоже не смогли дать объяснение.

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