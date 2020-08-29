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    Курьез

    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото

    • Розсилка
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото

    Если вы сейчас думаете, что в жизни настала «черная полоса», взгляните на нашу подборку

    В жизни каждого человека бывают моменты, когда он говорит, что день не задался. Однако не стоит отрицать тот факт, что в этом мире все относительно.

    Если вы сейчас думаете, что в жизни настала «черная полоса», взгляните на нашу подборку. Возможно, она поможет вам отвлечься от грустных мыслей или изменит отношение к проблеме.

    «Мужчина внезапно оказался у соседей снизу, провалившись сквозь потолок», «Последние мгновения праздничного торта, который так никто и не попробовал», «Теперь мужчина понял, почему все так странно смотрели на его обувь», «Когда долго завтракаешь на солнце», «Сегодня я впервые решил попробовать кемпинг. В палатках было красиво», - комментируют фото пользователи сети.

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    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото
    Таких неудачных ситуаций даже врагу не пожелаешь: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что вьетнамец не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы.

    Ухаживать за волосами Чину помогает младший сын. 62-летний Луом (Luom) уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.

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