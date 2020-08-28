Хозяйка случайно превратила кошку в покемона, пока лечила ее народным средством



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Хозяйка решила вылечить кошку народным средством

Некоторые обычные вещи при объединении могут дать результат, к которому люди оказываются не готовы. Например, если белую кошку намазать куркумой, то она превратится в настоящего Пикачу! И это не теория, а пример из жизни жительницы Таиланда по имени Таммапа Супамас. Девушка решила полечить свою питомицу народным средством, и оно помогло, но при этом серьезно изменило имидж кошки.

Хозяйка решила вылечить кошку народным средством, но случайно превратила ее в покемона.

У жительницы Таиланда по имени Таммапа Супамас живет белая кошка — по крайней мере, такого цвета было животное до того, как хозяйка решила его полечить. Кошка девушки заболела, и та решила обратится к народной медицине. Питомица подхватила грибок, из-за которого у нее начала выпадать шерсть. Чтобы кошка поскорее выздоровела, Таммапа обратилась к средству, которое можно найти на любой кухне в Азии — куркуме.

С помощью куркумы, зубной щетки (1 шт.) и бабушки Таммапы (1 шт.) кошку покрыли тонким слоем специи. Нет, это не вредно, сообщает издание Unildad, ведь в день кошкам можно употреблять до 8 граммов куркумы.

Вот только к результату объединения белой кошки и куркумы хозяйка оказалась не готова

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