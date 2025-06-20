Популярний сайт для дорослих відновлює роботу в Франції

Порносайтам мали до 7 червня встановити функцію перевірки віку, однак Aylo повністю заблокувала свої сайти у Франції

Уряд Франції планує оскаржити судове рішення, яке дозволило Pornhub відновити роботу

Канадський порнографічний гігант Aylo відновив доступ до сайтів Pornhub, YouPorn і Redtube у Франції після майже тритижневого блокування у відповідь на вимогу перевіряти вік відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що цьому передувало рішення французького суду, який постановив, що національна влада не може накладати такі вимоги на компанії, які базуються в інших країнах ЄС. Європейська штаб-квартира Aylo розташована на Кіпрі.

Уряд Франції планує оскаржити це судове рішення.

Нагадаємо, власник Pornhub, Redtube і YouPorn на початку червня припинив надавати дорослий контент користувачам у Франції на знак протесту проти урядових заходів, які змушують компанію перевіряти вік відвідувачів.

Причина в тому, що Aylo Freesites, як і інші порносайти, зобов’язані були впровадити механізми перевірки віку до 7 червня. Це обмеження є частиною ухвалених у 2023 році заходів уряду Франції, спрямованих на захист неповнолітніх від неприйнятного контенту. За внутрішньою статистикою компанії за 2024 рік, Франція є другим за величиною ринком Pornhub у світі після США та випереджає Філіппіни, Мексику й Сполучене Королівство.

Загалом Франція останніми роками активно просуває ідеї запобігання доступу неповнолітніх до шкідливого контенту. Президент Еммануель Макрон і міністерка цифрової трансформації Клара Шаппаз виступають за введення єдиного 15-річного вікового ліміту для користування соцмережами по всій Європі.

У звʼязку із цим порносайтам надали час до 7 червня, щоб дотриматись нових правил перевірки віку, однак Aylo повністю заблокувала свої сайти у Франції, заявивши, що ці заходи порушують право на приватність.