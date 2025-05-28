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У спортзалі Франції з'явилась іронічна реклама з натяком на ляпас Макрону від першої леді

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У спортзалі Франції з'явилась іронічна реклама з натяком на ляпас Макрону від першої леді
У спортзалі Франції з'явився іронічний банер з натяком на ляпас Макрону від першої леді
фото з відкритих джерел

Банер містить підпис: «Вашa дружина вас б'є? Запишіться на курси самооборони!»

В одному з французьких спортзалів розмістили рекламний банер з іронічною відсилкою до інциденту, де президент Франції Еммануель Макрон нібито отримав ляпаса від першої леді Бріжит Макрон. Фото з банером опублікували в мережі, передає «Главком».

На рекламному знімку Макрон приклав долоню до обличчя, а над бровою зображено синець.

Також банер містить підпис: «Вашa дружина вас б'є? Запишіться на курси самооборони!».

У спортзалі Франції з'явилась іронічна реклама з натяком на ляпас Макрону від першої леді фото 1

Нагадаємо, прибуття президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит у В'єтнам викликало скандал. У момент виходу з літака журналісти помітили, як рука Бріджит вдарила по обличчю французького президента. 

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Єлисейський палац швидко відреагував на коментарі користувачів соцмереж, щоб розрядити ситуацію. Він назвав момент, який розлетівся мережею, «жартівливим дражненням» між президентом і його дружиною. Джерело, близьке до Макрона, заявило, що це була «нешкідлива бійка».

Тоді Макрон прокоментував інцидент з нібито ляпасом, отриманим від дружини Бріджит на борту літака. 

Макрон назвав жест своєї дружини, який зафіксували камери репортерів, жартом.

«Ми сваримося і, скоріше, жартуємо з моєю дружиною», – сказав Макрон, додавши, що інцидент «роздувають до чогось на кшталт геопланетарної катастрофи».

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Теги: Франція скандал Еммануель Макрон реклама

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У спортзалі Франції з'явилась іронічна реклама з натяком на ляпас Макрону від першої леді
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