У спортзалі Франції з'явилась іронічна реклама з натяком на ляпас Макрону від першої леді

У спортзалі Франції з'явився іронічний банер з натяком на ляпас Макрону від першої леді

Банер містить підпис: «Вашa дружина вас б'є? Запишіться на курси самооборони!»

В одному з французьких спортзалів розмістили рекламний банер з іронічною відсилкою до інциденту, де президент Франції Еммануель Макрон нібито отримав ляпаса від першої леді Бріжит Макрон. Фото з банером опублікували в мережі, передає «Главком».

На рекламному знімку Макрон приклав долоню до обличчя, а над бровою зображено синець.

Також банер містить підпис: «Вашa дружина вас б'є? Запишіться на курси самооборони!».

Нагадаємо, прибуття президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит у В'єтнам викликало скандал. У момент виходу з літака журналісти помітили, як рука Бріджит вдарила по обличчю французького президента.

Єлисейський палац швидко відреагував на коментарі користувачів соцмереж, щоб розрядити ситуацію. Він назвав момент, який розлетівся мережею, «жартівливим дражненням» між президентом і його дружиною. Джерело, близьке до Макрона, заявило, що це була «нешкідлива бійка».

Тоді Макрон прокоментував інцидент з нібито ляпасом, отриманим від дружини Бріджит на борту літака.

Макрон назвав жест своєї дружини, який зафіксували камери репортерів, жартом.

«Ми сваримося і, скоріше, жартуємо з моєю дружиною», – сказав Макрон, додавши, що інцидент «роздувають до чогось на кшталт геопланетарної катастрофи».