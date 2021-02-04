Парикмахерша из Македонии превращает волосы в произведения искусства (фото)

Подборка удивительных работ мастерицы из Македонии

Казалось бы, коса — простая прическа, знай себе плети из трех прядок, чтобы волосы не мешали, но нет! В умелых руках косы превращаются в настоящее искусство. Сегодня мы покажем вам работы девушки из Македонии, которую хочется назвать не парикмахером, а художником.

Она ведет страницу в инстаграме с ником another_braid, за которой следят более 230 тысяч человек. И есть за что! Смотрите сами:

Ранее «Скотч» сообщал, что 46-летняя Пенелопа Крус без лифчика шокировала фанатов.

Жена Хавьера Бардема позировала фотографу. Пенелопа распустила длинные локоны по плечам. Крус сделала макияж в коричневых тонах, а губы подчеркнула помадой бледно-розового оттенка. Обладательница премии «Оскар» отказалась от бра и прикрыла пышную грудь вязаным пледом.

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