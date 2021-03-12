Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран

Результаты получились довольно занятными

В каждой стране существуют свои стандарты красоты, и особенности внешности, которые считаются идеалом на одном конце света, могут быть довольно неоднозначно восприняты в другой его части.

Портал Superdrug Online Doctor провел эксперимент, чтобы получше узнать о стандартах женской красоты в разных странах. Для этого людей из разных уголков нашей планеты попросили обработать снимок девушки, сделав из нее «идеал». Результаты получились довольно занятными. Предлагаем вам ознакомиться с получившимися иллюстрациями.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.