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    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран

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    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран

    Результаты получились довольно занятными

    В каждой стране существуют свои стандарты красоты, и особенности внешности, которые считаются идеалом на одном конце света, могут быть довольно неоднозначно восприняты в другой его части.

    Портал Superdrug Online Doctor провел эксперимент, чтобы получше узнать о стандартах женской красоты в разных странах. Для этого людей из разных уголков нашей планеты попросили обработать снимок девушки, сделав из нее «идеал». Результаты получились довольно занятными. Предлагаем вам ознакомиться с получившимися иллюстрациями.

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    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран
    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран
    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран
    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран
    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран
    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран
    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран
    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран
    Необычный фотопроект, показывающий стандарты красоты разных стран

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: шутки курьез
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