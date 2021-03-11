Миллионер подал в суд на свою бывшую жену, когда увидел, чем она занималась у него дома

59-летний американский миллионер Стивен Джей Клубек бросил свою 26-летнюю возлюбленную Стефани Гурзански и подал на нее в суд

Девушка снималась обнаженной и продавала свои пикантные снимки

59-летний американский миллионер Стивен Джей Клубек бросил свою 26-летнюю возлюбленную Стефани Гурзански и подал на нее в суд. Магнат назвал девушку мошенницей и заявил, что та обвела его вокруг пальца, заставив поверить, что она — настоящая фотомодель.

На самом же деле, уверяет раздосадованный Стивен, девушка зарабатывала продажей откровенных снимков на сайте OnlyFans. Якобы она использовала его шикарный особняк, самолет и другие роскошные локации, к которым получила доступ, для того, чтобы на их фоне делать свой откровенный контент.

Стивен и Стефани познакомились с помощью общего друга летом 2020 года. Миллионер тогда только недавно расстался со своей 22-летней женой и сильно увлекся новой красавицей. Мужчина заявил, что он засыпал девушку подарками, на которые потратил около $1,3 млн. Он покупал ей дорогие украшения, оплачивал вечеринки, полеты на частном самолете и аренду роскошной квартиры в престижном районе Беверли-Хиллз.

Бизнесмен отмечает, что Стефани обманывала его, создавая фейковые фешен-съемки, фото с которых никогда нигде не публиковались. Он считает ее поведение оскорбительным и заявляет, что она неуважительно вторглась в его частную жизнь. Например, позировала топлес в ермолке с бар-мицвы его сына, а также снималась обнаженной в особняке, пока его несовершеннолетняя дочь и прислуга были дома, пишет Daily Star.

Однако Стефани не спешит соглашаться с обвинениями. По словам девушки, она сама разорвала отношения с миллионером, отвергнув его предложение руки и сердца. Мужчина хотел, чтобы избранница перестала снимать откровенные фото, но ее такой расклад не устроил. «Стивен ясно дал мне понять, что, если я не вернусь к нему, он будет угрожать и преследовать меня и попытается разрушить мою жизнь», — резюмировала инста-дива.

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