Как звезды шоу-бизнса поздравили украинцев с Пасхой (фото)

Немало знаменитостей соблюдают традиции

Вчера, 2 мая, верующие православные отпраздновали Пасху. Украинские знаменитости также придерживаются традиций и уже освятили свои пасхальные корзинки.

В своих фотоблогах звезды делятся снимками и видео своих пасок и активно поздравляют фанов с Пасхой.

Руслана

«Пасха... Я всегда по-особенному говорю это слово. Сегодня мне захотелось себе и всем нам сказать (возможно, впервые, но очень осмысленно и с чувством сказанного), что для меня является Пасха... Великий день... Это — день, когда происходит нечто величественное... Солнце становится больше... Природа творит... мы начинаем творить. Это — день, когда мы распяли, чтобы воскресить. Возненавидели, чтобы любить... Прокляли, чтобы восхвалять... саму мечту. Воскресение Божественное, частица Бога в нас. Иисус как мечта: идешь за ним, чтобы творить и отдать свое сердце, чтобы этот мир был счастливыми. Разве эти святые, светлые и величественные чувства дают нам любить вселенную. Пасха... Великий день... день, когда моя мечта, мой создатель Бог мой воскресает во мне. С праздником всех! Христос Воскрес!» — поделилась знаменитость.

Дзидзьо

«Христос Воскрес», — поздравил фанов певец.

Павел Зибров

«Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть воскресение Христово принесет свет, счастье и мир. Крепкого здоровья, любви, сердечного тепла, улыбок и Божьей благодати вам и вашим близким!» — пожелал фанам звезда.

Ирина Федишин

Популярная певица Ирина Федишин поздравила пользователей и показала, как вместе со своими мужчинами — любимым и сыновьями украсила пасочки.

«Христос Воскресе! К праздникам готова! Всем вкусной паски!!!» — написала артистка.

The Hardkiss

«С Пасхой», — поздравили звездные супруги.

Григорий Решетник

Ведущий «Холостяка» с семьей празднует Пасху на Мальдивах.

«Христос Воскрес! Хоть мы сегодня и далеко от родного дома, и не шли освящать корзину в церковь, но мы мыслями с родными. И всем вам желаем хорошего празднования и Божьей благодати. С любовью», — написал телезвезда.

Наталка Карпа

Еще вчера освятила свою корзину артистка Наталка Карпа вместе с 1,5-летней дочкой.

«Пасхальные корзины посвятили! С хорошим настроением и искренним сердцем встречаем Пасху!!!» — поделилась певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что Пономарев представил музыкальный подарок к Пасхе на 12 языках.

Знаменитость собрал двенадцать украинских и международных знаменитостей. Так, в записи приняли участие: Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

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