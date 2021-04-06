Обнаженная рэперша рассмешила сеть пародией на Надю Дороффеву (фото)

Газета «Сельские вести» рассмешила публику больше всего

На своей странице в Instagram alyona alyona опубликовала два фото. На одном с шезлонге загорает Надя Дорофеева, прикрывая грудь книгой. Да другом полуобнаженная alyona alyona, в таких же очках и бейсболке, в той же позе прикрывается газетой «Сільскі вісті».

Безусловно, поклонники были довольны выходкой рэпереши и осыпали звезду комплиментами. «Две богини», «Альона ламает все дибильные установки, як дыхание ветра карточный домик», «Молодец, вы пример многим, как не бояться быть собой. Вы делаете очень важное дело. Большое спасибо за искренность» - писали в комментариях.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.