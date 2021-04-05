Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние

«Королева-мать» таким образом оставила внуку финансовую и материальную компенсацию

Даже покинув королевский двор, 36-летний принц Гарри (Prince Harry) остался владельцем внушительного капитала. Помимо наследства от погибшей матери, ему досталась большая часть состояния прабабушки, которое оценивается в 19 миллионов долларов.

После «Мегзита» дворец перестал финансировать жизнь супругов. Первое время Гарри и его жена жили на деньги, которые завещала принцесса Диана. Однако у герцога Сассекского еще осталось наследие Букингемского дворца.

Елизавета Боуз-Лайнон (Lady Elizabeth Bowes-Lyon), более известная как «королева-мать», предвидела непростую судьбу своего младшего правнука, поэтому хотела, чтобы у Гарри была финансовая защита.

Боуз-Лайнон завещала королеве поместье, передала в Букингемский дворец коллекцию картин Моне, а деньги отправила в трастовый фонд, которым внуки смогли воспользоваться после 30-летия. Большая часть денежных средств была отписана Гарри. «Королева-мать» таким образом оставила внуку финансовую и материальную компенсацию за то, что Уильям станет королем, сообщает The Sun.

Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

Читайте также: Курьезные фото кошек, которые выбирают самые необычные места для отдыха