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    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние

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    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние

    «Королева-мать» таким образом оставила внуку финансовую и материальную компенсацию

    Даже покинув королевский двор, 36-летний принц Гарри (Prince Harry) остался владельцем внушительного капитала. Помимо наследства от погибшей матери, ему досталась большая часть состояния прабабушки, которое оценивается в 19 миллионов долларов.

    После «Мегзита» дворец перестал финансировать жизнь супругов. Первое время Гарри и его жена жили на деньги, которые завещала принцесса Диана. Однако у герцога Сассекского еще осталось наследие Букингемского дворца.

    Елизавета Боуз-Лайнон (Lady Elizabeth Bowes-Lyon), более известная как «королева-мать», предвидела непростую судьбу своего младшего правнука, поэтому хотела, чтобы у Гарри была финансовая защита.

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    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние
    Щедрая прабабушка оставила принцу Гарри многомиллионное состояние

    Боуз-Лайнон завещала королеве поместье, передала в Букингемский дворец коллекцию картин Моне, а деньги отправила в трастовый фонд, которым внуки смогли воспользоваться после 30-летия. Большая часть денежных средств была отписана Гарри. «Королева-мать» таким образом оставила внуку финансовую и материальную компенсацию за то, что Уильям станет королем, сообщает The Sun.

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

    Читайте также: Курьезные фото кошек, которые выбирают самые необычные места для отдыха

    Теги: знаменитости Принц Гарри деньги
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