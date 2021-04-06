Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг

«Когда подарил жене пижаму с пингвинами на воздушных шариках»

На просторах интернета можно найти огромное количество фотографий из серии «показалось», которые благодаря случайностям и совпадениям превратились в настоящие шедевры. Такие оптические иллюзии всегда привлекают внимание, доказывая, как легко можно обмануть человеческий мозг.

Мы составили для вас очередную подборку интересных снимков, на которые точно захочется взглянуть несколько раз.

«Когда подарил жене пижаму с пингвинами на воздушных шариках», «Это не отважные туристы на зимней реке, а всего лишь замерзшее лобовое окно автомобиля», «Палка, очень похожая на гуся», «Похищение человека чайкой», - шутят пользователи сети в комментариях.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.