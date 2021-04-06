  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг

    «Когда подарил жене пижаму с пингвинами на воздушных шариках»

    На просторах интернета можно найти огромное количество фотографий из серии «показалось», которые благодаря случайностям и совпадениям превратились в настоящие шедевры. Такие оптические иллюзии всегда привлекают внимание, доказывая, как легко можно обмануть человеческий мозг.

    Мы составили для вас очередную подборку интересных снимков, на которые точно захочется взглянуть несколько раз.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг
    Курьезные фото из серии «показалось», которые повеселят и запутают ваш мозг

    «Когда подарил жене пижаму с пингвинами на воздушных шариках», «Это не отважные туристы на зимней реке, а всего лишь замерзшее лобовое окно автомобиля», «Палка, очень похожая на гуся», «Похищение человека чайкой», - шутят пользователи сети в комментариях.

    Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

    Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.

    Читайте также: Как пушистые комочки превращаются в грациозных котов. Подборка курьезных фото
    Теги: дети шутки курьез взрослые
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies