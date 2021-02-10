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    Курьез

    Обнаженный Владимир Остапчук прикрыл греховное место фруктом жены (фото)

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    <p>Украинский шоумен Владимир Остапчук</p> - Обнаженный Владимир Остапчук прикрыл греховное место фруктом жены (фото)

    Украинский шоумен Владимир Остапчук

    instagram.com/vova_ostapchuk/

    Не все оценили пикантный снимок шоумена

    Украинский шоумен Владимир Остапчук поехал с женой Кристиной на Мальдивы. Райское место и жара вдохновили ведущего на достаточно пикантное фото. Так, на странице в Instagram знаменитость запостил фотографию, где позировал полностью обнаженный на террасе виллы на фоне Индийского океана. Интимное место любимая звезды прикрыла киви.

    «А какой ты фрукт?», - поинтересовался Остапчук.

    instagram.com/vova_ostapchuk/
    instagram.com/vova_ostapchuk/

    Фолловеры взорвались комментариями. Впрочем, мнения по поводу фото были неоднозначны. Так, часть поклонников похвалили знаменитость, а часть — выразили свое возмущение,

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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