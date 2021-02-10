Обнаженный Владимир Остапчук прикрыл греховное место фруктом жены (фото)

Не все оценили пикантный снимок шоумена

Украинский шоумен Владимир Остапчук поехал с женой Кристиной на Мальдивы. Райское место и жара вдохновили ведущего на достаточно пикантное фото. Так, на странице в Instagram знаменитость запостил фотографию, где позировал полностью обнаженный на террасе виллы на фоне Индийского океана. Интимное место любимая звезды прикрыла киви.

«А какой ты фрукт?», - поинтересовался Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk/

Фолловеры взорвались комментариями. Впрочем, мнения по поводу фото были неоднозначны. Так, часть поклонников похвалили знаменитость, а часть — выразили свое возмущение,

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