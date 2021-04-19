Подборка звездных красавиц, которые растолстели до неузнаваемости (фото)

Некоторые умудрились набрать так много лишнего веса, что из них даже не узнать

Знаменитости вынуждены постоянно поддерживать свое тело в идеальной форме, а каждая складочка на талии становится предметом многочисленных дискуссий в Сети.

Однако есть и такие, у кого дело не ограничилось парой-тройкой лишних килограммов. Героини нашей статьи набрали так много лишнего веса, что некоторых из них даже не узнать. Попробуем разобраться, что же с ними произошло и каковы причины таких резких изменений.

Хилари Дафф

Популярная актриса и певица всегда была склонна к полноте. Рождение двух детей – сына в 2012-м и дочери в 2018-м – оставило на фигуре Хилари дополнительный отпечаток. Вездесущие папарацци не раз выкладывали в сеть фото звезды, на которых ее изъяны и полнота хорошо заметны. Однако сама Хилари не слишком расстраивается по этому поводу. Знаменитость не скрывает, что всегда любила вкусно поесть, и не отказывает себе в сладком. Кроме того, Хилари Дафф – ярая противница бодишейминга – дискриминации людей, основанной на том, как выглядит их тело. На своих страницах в соцсетях звезда признает, что в ее фигуре есть изъяны, например складочки на боках и целлюлит, однако Хилари призывает поклонников не обращать внимания на такие вещи, наслаждаясь теми достоинствами, которые есть у каждого.

Бритни Спирс

В 2019 году знаменитая американская поп-певица в очередной раз прошла курс реабилитации в психиатрической клинике, а после лечения устроила себе каникулы на море вместе со своим женихом, манекенщиком Сэмом Асгари, который, к слову, младше Бритни на целых 12 лет. После выхода из клиники звезда порадовала своих подписчиков в Instagram новыми фото, на которых Спирс продемонстрировала свои великолепные формы. Однако последние снимки певицы, попавшие в Интернет стараниями папарацци, кардинально отличаются от фото в Instagram. На них Бритни выглядит отнюдь не стройняшкой, наоборот, похоже, что звезда набрала немало лишних килограммов. После публикации нелицеприятных фото Бритни Спирс обвинила папарацци в том, что они намеренно уродуют ее фигуру, подрисовывая ей живот и бока для привлечения внимания публики. Но пользователей сети голословными заявления не убедишь. Несколько человек взялись проверить подлинность фотографий, выложенных папарацци. Их вердикт – фото настоящие.

Кристина Агилера

Папарацци засняли Кристину Агилеру и ее бойфренда Мэттью Ратлера, когда те приехали забирать дочь звезды из школы. Даже под спортивной одеждой певицы лишние килограммы бросаются в глаза, что немедленно дало повод для обсуждения фанатам. Следует заметить, что идеальные формы Кристине удавалось поддерживать лишь в юные годы и до рождения детей. После вторых родов в 2014 году звезда так и не смогла вернуть прежнюю фигуру. Возможно, что Кристина и не пытается активно сбрасывать вес, – после выхода своего последнего альбома в 2018 году певица, похоже, сделала перерыв в карьере, посвятив себя детям и возлюбленному, с которым они вместе уже несколько лет – и, судя по всему, пара счастлива.

Деми Ловато

Актриса и певица не раз оказывалась в центре внимания публики: она проходила курс лечения в центре психологической помощи, попадала в больницу из-за передозировки, а также страдала то депрессиями, осложненными то булимией, то, наоборот, анорексией. В конце прошлого года Деми удивила всех, выложив свои фото в купальнике, на которых ее трудно узнать – настолько она поправилась. На шквал саркастичных комментариев звезда заявила, что не гордится своими нынешними формами, но не намерена скрывать их. Деми подчеркнула, что она – больше чем ее вес, и пристыдила тех, кто высмеивает полных женщин, поддавшись влиянию современной диетической культуры.

Нелли Фуртадо

Канадская певица и автор своих песен приобрела известность в начале 2000-х. На пике популярности Нелли славилась стройной фигуркой с модельными формами. После замужества в 2008 году Нелли стала гораздо реже бывать на светских мероприятиях и практически прекратила выступления. В 2017 году публика узнала о разводе Нелли Фуртадо с супругом. На самом деле развод состоялся еще в 2016 году, однако пара скрывала этот факт от широких масс. Вскоре после официального известия о расставании с мужем Нелли появилась на публике, в буквальном смысле шокировав последнюю кардинальными переменами в своем образе. Судя по внешнему виду, певица набрала не один десяток килограмм. Возможно, личные переживания так сказались на внешности Нелли, а может быть, дело в чем-то еще. Сама Нелли никак не комментирует слухи.

С тех пор прошло уже несколько лет, но, похоже, звезда не собирается возвращаться к прежнему образу, не предпринимая никаких усилий для избавления от лишних килограммов.

Селена Гомес

Пару лет назад Селена Гомес тоже попала в число знаменитостей, активно осуждаемых публикой за лишние килограммы. Певица тяжело переживала критику, рассказав, что впервые столкнулась с бодишеймингом в сети, и справиться с этим на фоне остальных неприятностей ей было непросто. Несколько прошлых лет для звезды выдались очень сложными: она пережила болезненное расставание с Джастином Бибером, вскоре после этого узнала, что больна волчанкой, из-за чего ей пришлось пройти курс химиотерапии. Кроме того, Селена рассказала, что у нее также есть проблемы с почками, высоким давлением и ряд других проблем со здоровьем. Она призналась, что одним из последствий аутоиммунного заболевания стал в том числе постоянно колеблющийся вес. В результате навалившихся проблем у звезды началась затяжная депрессия.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».