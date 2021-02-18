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    Пластический хирург рассказал, что не так с лицом Деми Мур (фото)

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    Актриса Деми Мур - Пластический хирург рассказал, что не так с лицом Деми Мур (фото)
    Актриса Деми Мур

    За короткое время актриса преобразилась настолько, что звезду было не узнать

    После показа Fendi в рамках кутюрной Недели моды в Париже в Сети только и обсуждали, что изменившуюся внешность Деми Мур – актриса открывала шоу.

    Дело в том, что за короткое время Мур преобразилась настолько, что звезду было не узнать. Более того, многие подумали, что актриса прибегнула к хирургическому вмешательству, которая не просто не помогла Деми, но и испортила ее красоту.

    «Что с ней произошло?», «Бедная женщина», «Покажите мне ее пластического хирурга!» – писали в ужасе пользователи.

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    Пластический хирург рассказал, что не так с лицом Деми Мур (фото)
    Пластический хирург рассказал, что не так с лицом Деми Мур (фото)
    Пластический хирург рассказал, что не так с лицом Деми Мур (фото)

    И вот теперь преображение актрисы решил изучить пластический хирург из Беверли-Хиллз, доктор Чарльз С. Ли. Он поделился роликом, в котором разобрал внешние изменения Деми Мур.

    По словам доктора Ли, выраженные скулы являются классическими «линиями Джокера», которые появляются после подтяжки у пациентов из «группы риска». К ним относятся люди с широкими плоскими скулами, отметил Чарльз.

    «У таких пациентов есть намек на линию скул в естественном состоянии, а когда кожу подтягивают, эти линии становятся очень глубокими и заметными. Этого можно избежать, если не трогать эту зону во время операции и применить там липолифтинг», – объяснил доктор Ли.

    Ранее «Скотч» показывал работы уличного художника, который превращает неприглядные углы в забавные арт-объекты.

    С его легкой руки обычный столбик может превратиться в ключ, а неприметный люк — в пиццу. И при этом художник остается анонимным. По интернету ходили слухи, что Тома даже ищет полиция, но за все время его творчества его так никто и не поймал!

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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