Пластический хирург рассказал, что не так с лицом Деми Мур (фото)

За короткое время актриса преобразилась настолько, что звезду было не узнать

После показа Fendi в рамках кутюрной Недели моды в Париже в Сети только и обсуждали, что изменившуюся внешность Деми Мур – актриса открывала шоу.

Дело в том, что за короткое время Мур преобразилась настолько, что звезду было не узнать. Более того, многие подумали, что актриса прибегнула к хирургическому вмешательству, которая не просто не помогла Деми, но и испортила ее красоту.

«Что с ней произошло?», «Бедная женщина», «Покажите мне ее пластического хирурга!» – писали в ужасе пользователи.

И вот теперь преображение актрисы решил изучить пластический хирург из Беверли-Хиллз, доктор Чарльз С. Ли. Он поделился роликом, в котором разобрал внешние изменения Деми Мур.

По словам доктора Ли, выраженные скулы являются классическими «линиями Джокера», которые появляются после подтяжки у пациентов из «группы риска». К ним относятся люди с широкими плоскими скулами, отметил Чарльз.

«У таких пациентов есть намек на линию скул в естественном состоянии, а когда кожу подтягивают, эти линии становятся очень глубокими и заметными. Этого можно избежать, если не трогать эту зону во время операции и применить там липолифтинг», – объяснил доктор Ли.

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